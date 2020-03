Jean-Michel Blanquer : "Il faut respecter le temps de repos que représentent les vacances"

Les vacances de Pâques approchent. L'organisation des cours devient plus difficile en cette période de confinement. Que prévoit le gouvernement pour les élèves et pour les enseignants pour les vacances ? Qu'a-t-on décidé pour le baccalauréat de 2020 ? Comment se passent les cours à distance ? Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, répond à nos questions.