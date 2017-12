Jean-Michel Laurent, un grand fan de Johnny Hallyday

Chez Jean-Michel Laurent, Johnny Hallyday semble être omniprésent dans chacune des pièces de sa maison. Posters, gadgets, draps, rien ne manque et rien ne semble trop beau pour rendre hommage à celui qui l'a tant de fois fait vibrer. À Clermont-Ferrand, l'annonce de la mort de Johnny n'a laissé personne indifférent. À chaque concert, il se rendait toujours dans le même hôtel. Que l'on soit fan ou non, Johnny Hallyday fait partie du patrimoine national. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.