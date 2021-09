Jean-Paul Belmondo : son regard sur sa carrière

Jean-Paul Belmondo était conscient de sa popularité. Selon Jeff Domenech, réalisateur et ami, "il n'était pas narcissique par rapport à sa carrière". Le défunt pensait que ses films, c'était comme ses enfants. Il les aimait tous. Son ami a constaté la popularité "Bébel" dans le monde lorsqu'ils étaient à Cannes. Des Russes, des Saoudiens, des Chinois et des Américains le reconnaissaient. "Jean-Paul, c'était un rayon de soleil quotidien. C'était un homme qui était d'humeur constante. Il avait une humilité rare qui était vraie et sincère", affirme Jeff Domenech. Selon lui, ses parents lui auraient donné cette éducation. À la question "quel message pensez-vous qu’il aurait aimé faire passer ou l’empreinte qu’il aurait aimé laisser ?", le réalisateur nous fait part d’une confidence de son défunt ami. "Ne soyez pas triste, car j'ai eu une vie d'homme heureux. J'ai eu l'amour de ma famille, de la République", lui aurait-il dit il y a de cela quelques années.