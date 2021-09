Jean-Paul Belmondo : souvenirs de tournage à Pontarlier

Il y a des rencontres qui parfois changent des vies. Un jour d'hiver 1994, Michel Côte rencontre Jean-Paul Belmondo sur le tournage du film "Les Misérables". Peintre de profession, il se propose comme figurant et décorateur. C'étaient deux semaines de tournage inoubliables pour lui. De l'idole, Belmondo devient un ami. Les deux hommes menaient une relation presque intime. Chaque année depuis 1995, il recevait une lettre de vœux écrite à la main par Bébel. "Je suis un simple citoyen, ça me faisait bizarre. Puis j'étais très fier", affirme-t-il. Au-delà de Michel, Jean-Paul Belmondo a laissé une trace indélébile sur toute la ville de Pontarlier. Elle va d'ailleurs lui consacrer une exposition en octobre. "Il laisse un souvenir formidable à tous les gens qui l'ont approché, parce que c'est un personnage extrêmement gentil et agréable", témoigne Claude Bertin-Denis. Les deux hommes seront devant leur télé ce jeudi pour rendre un dernier hommage à l'acteur.