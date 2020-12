"Jean-Pierre fait partie de la famille", l’hommage des téléspectateurs

Les téléspectateurs sont nombreux à suivre le journal du 13H. Pour beaucoup, cette émission est le repère de la journée qu'on regarde avant de déjeuner ou bien après.Certains pensent d'ailleurs que Jean-Pierre Pernaut est comme "un membre de la famille" étant donné qu'il s'invite à la maison chaque après-midi. D'autres téléspectateurs définissent le JT comme un journal pas comme les autres. En effet, Jean-Pierre Pernaut parle de tout. D'ailleurs, il a donné envie à bon nombre de Français de visiter les routes du pays et de mieux découvrir la France profonde et rurale. "Jean-Pierre c'est le numéro un", estiment quelques téléspectateurs. Beaucoup lui sont reconnaissants de mettre en valeur les territoires surtout les petits métiers. Il sera d'ailleurs une "encyclopédie de la télévision" lorsqu'on cherchera à découvrir comment était la vie rurale de l'époque.Des commentaires et messages qui ont ému le journaliste.