Jean-Pierre Foucault nous raconte son confinement

Comme tout le monde, Jean-Pierre Foucault est aussi en confinement. C'est en direct de Carry-le-Rouet, que ce membre de l'équipe TF1 nous livre son message. Il adresse son admiration et ses remerciements aux professionnels de santé qui se battent au quotidien pour la population. Il préconise entre autres de rester chez soi pour éviter la propagation du virus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.