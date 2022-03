Jean-Pierre Pernaut, l’ambassadeur des marchés

Sur un marché, il y a Patrice et son poulet, Gisèle et ses bons produits laitiers, ainsi que Rémy et son poisson en tout genre. Tous ont un point commun, ils ont déjà été mis à l'honneur par le journal de Jean-Pierre Pernaut. Ce mercredi, ils disent au revoir à leur ambassadeur. Pour Victor Texeira, maraîcher, le 13 heures de JPP était le miroir de son quotidien. "J'adorais Pernaut. Il n'y a pas que les grosses entreprises qui font tourner la France, il y a aussi nous, les petits commerçants... ça il en parlait", explique-t-il. Entre deux étals, nous retrouvons Joël. Nous l'avons suivi il y a quatre ans tout au long d'une journée de travail. Désormais retraité, il n'a qu'un mot pour Jean-Pierre : reconnaissance. Ici, même les plus jeunes comme Anne-Sophie saluent celui qui a su mettre en avant les produits de saison. Par ailleurs, nous pouvons faire un tour des nombreux marchés comme celui de Roscoff ou encore celui de Landerneau pour voir des hommes et des femmes, ceux qui font l'Hexagone du 13 heures et de Jean-Pierre Pernaut. TF1 | Reportage P. Géli, P.F. Watras