Jean-Pierre Pernaut, l’émotion des Français

Sur le marché de Villandraut (Gironde) ce jeudi matin, sa disparition est dans toutes les conversations, son visage dans tous les esprits. Ici, comme dans de nombreux villages du pays, Jean-Pierre Pernaut était très respecté. Il était presque considéré comme un ami ou un proche de la famille. "Il était comme nous : même mentalité, mêmes valeurs" ; "On est tous un peu émus, c’était quelqu’un qui comptait", lancent certains. S’il aimait tant les marchés, c’était pour mettre en valeur les bons produits du terroir, mais surtout, donner la parole aux habitants. "On est un peu oublié à la campagne. Et Jean-Pierre savait nous redorer le blason" ; "Il prenait des positions, il n’avait pas peur. C’est important de dire ce qu’on pense réellement", affirment d’autres. Ainsi, en plus d’informer par son journal, Jean-Pierre créait du lien social entre les gens. Comme le dit un villageois : "Je crois qu’il prenait très à cœur son métier et qu’il adorait la France, mais la France confondue". Un amour partagé que les téléspectateurs lui rendent bien aujourd’hui. Fidèles jusqu’au bout pour celui qui leur a tant donné pendant plus de 30 ans de sa vie. TF1 | Reportage G. Guist’Hau, C. Brousseau, C. Devaux