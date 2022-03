Jean-Pierre Pernaut, l’homme de la Picardie

On offre quelques fleurs pour lui rendre hommage, quelques mots pour exprimer son chagrin. En mairie, les Amiénois sont venus se recueillir. "Un morceau de la Picardie part avec vous", peut-on lire. Parce qu’ici, c’est l’enfant du pays, à qui l’on dit au revoir, ce mercredi. Dans la région, Jean-Pierre est plus qu’un journaliste, "c’est l’un des nôtres". Face à l’attachement des habitants, le courrier picard, où Jean-Pierre a fait son premier stage, lui consacre une centaine de pages, dont deux suppléments. Dans les jardins flottant des hortillonnages, le temps s’est arrêté la semaine dernière. C’est Jean-Pierre qui les a rendu célèbres, en les mettant en lumière chaque année. La Picardie était son berceau, son joyau, et jusque dans son tout petit village de Quevauvillers (Somme), les habitants lui sont reconnaissants. SOS village a même sauvé l’unique boulangerie de la commune. Ce que Jean-Pierre a fait pour son village, rien ne l’effacera. Il reste, et restera ici, "notre Jean-Pierre, dans notre cœur." TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier