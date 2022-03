Jean-Pierre Pernaut : ses JT vivaient au rythme des saisons

C’était sa façon si personnelle de s’inscrire dans notre quotidien avec un journal au rythme des gourmandises de saison. Il parlait de l’arrivée des premières fraises françaises ou des asperges, de la saison des citrons et des mandarines. Incontournables aussi, les premières neiges et cette jubilation si communicative à chaque floraison. Vous pouvez compter sur Jean-Pierre Pernaut au fil des mois pour vous rappeler à vos devoirs. Il peut s’agir notamment de la mise en terre des plantes ou du ramassage des feuilles mortes. Il accompagnait les rendez-vous qui rythment notre vie : les grands départs en vacances, les fêtes de Noël, les élections… Il était un repère rassurant et presque un compagnon. TF1 | Reportage C. Bouchereau, S. Deshaies