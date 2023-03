Jean-Pierre Pernaut, toujours dans le cœur des Picards

A Abbeville, la halle commerçante s'appelle depuis septembre dernier "Jean-Pierre Pernaut". Ici, personne n'a oublié Jean-Pierre comme Hubert. "Il faisait partie du peuple, de la vie, des gens du pays", explique-t-il. Et les fameux coups de gueule, tout le monde s'en souvient aussi. Ensuite, il y a ceux, très nombreux, qui ont découvert l'Hexagone grâce à Jean-Pierre. Grâce à lui, les gens ont vu les autres campagnes et terroirs. "Et c'est grâce à lui qu'on a découvert la Picardie", raconte une passante. La Picardie tant aimée de Jean-Pierre Pernaut. Direction Quevauvillers (Somme), le village natal du présentateur. On y rencontre des boulistes qui décrivent l'homme comme : "toujours sympa avec tout le monde". "Pour moi, il est toujours là. Il est toujours dans l'ambiance", décrit un habitant. Notre dernière étape se fait à Amiens. Bientôt, l'Office de tourisme portera le nom de Jean-Pierre Pernaut. Nous jetons aussi un petit coup d'œil à la Cathédrale qu'il aimait tellement ou faisons une visite dans les hortillonnages. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman