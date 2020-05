Jeanne d'Arc, 100 ans après sa canonisation

La commémoration du centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc a été célébrée ce week-end sans cérémonie ni touristes. Dans son village natal à Domrémy-la-Pucelle (Vosges), sa légende est inscrite dans chaque pierre. Des visiteurs du monde entier y passent pour admirer sa maison natale, ouverte à la visite depuis 1820. Faute de pouvoir célébrer le 100ème anniversaire de l'événement, le pays d'enfance de Jeanne d'Arc se prépare à accueillir à nouveau touristes et pèlerins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.