Jenifer a célébré ses 37 ans avec ses fans

Elle a été la première à avoir gagné l'émission "Star Academy". Depuis, Jenifer est devenue une véritable star du pop rock, en même temps glamour et sensuelle. En effet, en 18 ans de carrière, elle s'est affirmée sur scène. D'ailleurs, le succès de son dernier album, "Nouvelle page", est tel qu'elle l'a réédité une deuxième fois. Elle a tenu à souffler ses 37 bougies devant ses milliers de fans ce week-end du 16 novembre 2019 à La Seine Musicale.