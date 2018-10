Jenifer revient avec sa "Nouvelle page"

Jenifer sort son huitième album intitulé "Nouvelle page". La chanteuse a sélectionné les plus intimes de ses chansons sur la soixantaine qu'elle a créées. C'était pour elle une façon de se retrouver et de remonter sur scène, après deux ans d'absence. Pour cela, elle a choisi de n'être accompagnée que de musiciennes avec qui elle partage sa nouvelle musique. Jenifer a voulu s'exprimer autrement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.