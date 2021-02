Jérémy Frérot se confie avant la sortie de son nouvel album

Rendez-vous au bord de l'eau près d'Arcachon avec Jérémy Frérot. "Le fait d'être au bord de la mer, c'est vraiment quelque chose qui me définit. Le fait de m'y intéresser et de vouloir le protéger, ça m'inspire beaucoup dans les chansons que j'écris", a-t-il dévoilé. Ecologiste dans l'âme, toujours près de l'océan, il aime se retrouver à Guzon Mestras, près des cabanes à huîtres. C'est dans son café à "La Teste de Buch", que Jérémy Frérot nous a parlé de sa nouvelle paternité. "Ça m'a changé de devenir père, dans ma manière de parler, de penser et d'écrire mes chansons", raconte-t-il. Cela fait trois ans qu'il a quitté son ami Flo Delavega pour une carrière solo. Créé lors des confinements, son nouvel album contient quinze chansons, juste pour parler d'une vie meilleure.