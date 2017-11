Jérôme Foucher lance les "Après-midi du théâtre"

Jérôme Foucher, un jeune producteur de théâtre, vient de lancer les "Après-midi du théâtre". Cette nouvelle formule a ravi les retraités qui ne peuvent pas sortir souvent le soir. Organisée à Ormesson-Sur-Marne dans le Val-de-Marne, cette initiative est une première. Plus de 200 séniors, venus en groupe ou par leur propre moyen y ont répondu présents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.