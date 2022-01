Jérusalem sous 20 centimètres de neige

Sur les collines de Jérusalem, la neige n'a pas cessé de tomber toute la nuit, accompagnée de fortes rafales d'une tempête annoncée depuis quelques jours. Une vingtaine de centimètres est tombée par endroits. La neige a bien sûr touché toute la ville, sans distinction : à l'est, à l'ouest, quartier palestinien ou orthodoxe. Elle a réduit la circulation et la vie à quelques batailles de boule de neige, pour proposer au matin des paysages apaisés d'une ville presque complètement paralysées. Les écoles ont été fermées, les habitants invités à rester chez eux. Le poids de la neige et la force du vent ont abattu quelques arbres et provoqué quelques coupures de courant. Mais au consulat de France, l'oranger continue de résister au froid et aux tempêtes. L'esplanade des mosquées, elle, se transforme en immense terrain de jeu. Le soleil et une météo plus clémente ont entrepris de redonner à la ville sainte son allure respectueuse, dégagée de cette neige rare, mais abondante cette année. TF1 | Reportage L. Haube, S. Cherifi, S. Deshaies, S. Jou