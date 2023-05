Jeu de piste au temps du Moyen Âge

Ils sont prêts pour un voyage dans l'histoire. Chaque équipe doit résoudre des énigmes. Pour cette quatrième édition, 600 élèves deviennent enquêteurs. Au logis royal, le mystère se cache au sommet d'une façade. "Les enfants ont l'air de bien s'amuser, d'apprendre plein de nouvelles choses. C'est le but de la journée", confie une bénévole. La ville de Loches (Indre-et-Loire) se transforme en salle de classe à ciel ouvert, avec au pied du donjon, des apprentis chevaliers. Un moment de partage porté par la passion de deux enseignants. Isabelle Lasneau et Denis Deschaume ont imaginé ce rallye du patrimoine. "On a plus de 1 000 ans d'histoire qui sont sous nos yeux. Donc, c'est vraiment un fer de lance pour nous et sur lequel on peut asseoir des savoirs", confie-t-il. Les enfants s'approprient ainsi le patrimoine qui les entoure au quotidien et découvrent par exemple sur la mairie une salamandre, l'emblème de François Ier. Chacun devient l'ambassadeur de sa ville avec l'envie de s'amuser et de faire vivre son histoire. TF1 | Reportage C. Madronet, C. Sebire