Jeu du palet : quel succès !

À l'heure où le soleil se fait plus discret, c'est sur le sable que nous avons posé notre planche et les fameux palets. Nous n'avons pas tardé à trouver des connaisseurs. Au palet vendéen, il faut viser une planche en plomb, contrairement à son cousin breton qui se pratique sur une planche en bois. Et comme à la pétanque, il faut s'approcher non pas du cochonnet, mais du maître, la plus petite pièce. Pour les débutants, le geste est loin d'être évident. Pour comprendre la technique, nous sommes allés voir les experts en la matière à L'Amical du Palet Rochelais. Ces passionnés se réunissent deux fois par semaine. Fanfan est un ancien champion et tente de nous expliquer les bons gestes. La convivialité du jeu, voilà ce qui explique son succès auprès des anciennes comme des jeunes générations. Dans ce magasin de sport, le palet vendéen est en tête de gondole, avec plusieurs couleurs, en fonte ou en laiton. Cet été, l'enseigne a écoulé plus de 60 kits malgré le prix, 160 euros en moyenne pour un jeu complet. Cela peut paraître cher, mais on peut le garder à vie. TF1 | Reportage L. Adda, M. Derre