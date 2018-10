Le jeu vidéo, une filière prometteuse

C'est à Valenciennes que se trouve la meilleure école de jeux vidéo du pays où la filière existe depuis 2001. Une formation de cinq ans s'offre aux jeunes bacheliers qui veulent se lancer dans cette voie. Les cours sont très variés. Et contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas que de l'informatique. Les étudiants apprennent aussi bien le graphisme que l'histoire ou encore la culture générale. Avec ses nouveaux locaux, l'école veut attirer les meilleurs talents. D'ailleurs, des étudiants canadiens et indiens y viennent pour faire leur cursus. A près de 9 000 euros par an le frais de formation, ces études ne sont pas données à tout le monde mais les étudiants sont sûrs de trouver du travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.