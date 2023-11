Jeune tué lors d'une fête de village dans la Drôme : le déroulé du drame se précise

Derrière un mur, les gendarmes enchaînent les interrogatoires, 75 témoins auditionnés. Des analyses de vidéosurveillance et de téléphonie sont en cours pour comprendre les circonstances de la mort de Thomas, seize ans. "Pour l'heure, aucune interpellation n'a été réalisée, mais les enquêteurs avancent bon train dans les investigations. On a un certain nombre d'éléments qui ont été recueillis", explique Marie-Laure Pezant, porte-parole de la Gendarmerie nationale. Pourquoi cette fête à Crépol a-t-elle dégénéré en une rixe mortelle ? Le déroulé se précise peu à peu. Dans la nuit du samedi soir, une dizaine de personnes se présentent sur la scène du crime sans avoir réservé. Le ton monte avec le vigile, blessé par arme blanche. Selon les enquêteurs, les participants sont venus au secours du vigile. Selon le procureur, la piste d'un affrontement entre bandes rivales semble s'éloigner. À Romans-sur-Isère (Drôme), une marche blanche est organisée demain à la mi-journée. Le point départ sera le lycée de Thomas, l'adolescent décédé. TF1 | Reportage E. Lefebvre, M. Belot, L. Merlier