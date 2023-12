Jeux de grattage : gare aux excès !

Il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs, avec des chiffres, ou même des lettres. Les jeux à gratter séduisent chaque année plus de 18 millions de Français, soit près d'un adulte sur deux. On pourrait penser que les gains de ces jeux très inférieurs à ceux de l'EuroMillions ou du Loto créent moins d'addiction. Eh bien non ! Ils font de plus en plus d'adeptes. L'appât du gain n'est donc pas la seule motivation. Mais attention tout de même ! Chez des personnes fragiles, ces petits plaisirs peuvent générer des addictions. Pour cette psychanalyste, au-delà des quelques tickets par semaine, soit une trentaine d'euros, on entre dans une spirale dangereuse. S'il n'est guère possible de contrôler le nombre de tickets achetés par chaque joueur, l'application numérique, elle, fixe des limites. Une jauge de couleur vous met en garde si vous jouez trop. Et en cas d'excès, le compte du joueur peut même être bloqué. TF1 | Reportage J.P. Féret, S. Deperrois, B. Cisco