Jeux olympiques 2024 : quatre nouveaux sports proposés par le Comité d'organisation

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris a fait son choix pour les quatre nouveaux sports qui pourraient être invités au programme olympique de 2024. La liste de propositions est composée du breakdance, de l'escalade, du skateboard et du surf. Le CIO donnera son accord définitif au mois de décembre 2020.