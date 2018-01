Val Thorens, la station des soeurs Goitschel

En France, les sports d'hiver doivent beaucoup aux soeurs Goitschel qui voient leur nom inscrit au patrimoine du sport mondial. Ces championnes des JO de 1964 sont encore sur le terrain. Christine, l'aînée, met sa renommée au service de la station de Val Thorens, dont elle et son mari sont pionniers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.