Jeux Olympiques de Tokyo : la judokate française Clarisse Agbegnenou, championne olympique en -63 kg

C'était son obsession et voici la consécration. C'est bien elle la plus grande judokate de l'histoire du judo français, Clarisse Agbegnenou, championne olympique à 28 ans. "Enfin ! c'était la plus dure journée mentalement, mais finalement, c'était la plus simple. J'ai cette médaille enfin !", s'écrie-t-elle. Avant cette finale, la quintuple championne du monde avait ce regard si fort et cette détermination, ressentie jusqu'à 10 000 kilomètres de là dans son club à Champigny-sur-Marne. Face à Clarisse, la même adversaire slovène qu'elle avait battue en finale à Rio. Combat très agressif, très tendu qui se prolonge jusqu'au moment du sacre. La vie de la judokate française vient de basculer dans le cercle très fermé des champions olympiques. L'émotion de ses amis est à son comble. Sur le tatami, elle honore d'abord son adversaire, si touchante, si généreuse. "On vous ramènera de belles médailles", rajoute-t-elle. Grâce à cette championne hors norme, cette athlète au grand cœur, on a les larmes plein les yeux.