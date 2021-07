Jeux olympiques de Tokyo : les images les plus étonnantes

Si cruel et si difficile à comprendre : Sarah-Léonie Cysique, qui joue en finale, est disqualifiée. C'est elle qui retombe sur la tête, mais elle est sanctionnée pour action dangereuse. Elle doit se contenter de la médaille d'argent. Elle est vice-championne olympique et sa vie va changer, comme celle de l'escrimeur Romain Cannone qui ne quitte plus sa médaille d'or, même au moment d'aller se coucher. De l'or en famille, c'est forcément plus fort. Uta Abe vibre au moment du titre de son frère Hifumi. La fratrie couverte d'or s'affiche sur les écrans de Tokyo. Le Japon a réussi son entrée dans les jeux. La jeune Nishiya est à peine entrée dans l'adolescence et son hymne national résonne déjà en son honneur. Elle est championne olympique à treize ans dans la toute nouvelle discipline de skateboard. Les émotions aux Jeux olympiques traversent les années et les continents. Le médaillé de bronze au tir a 58 ans et représente le Koweït. La gymnaste la plus âgée de l'histoire, quant à elle, n'a pas décroché de podium, mais quitte Tokyo acclamée. À 46 ans, elle a disputé ses huitièmes et derniers JO.