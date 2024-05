Jeux Olympiques : les seigneurs des anneaux

Des anneaux plein le frigo, sur les crèmes dessert, les yaourts, les bouteilles de soda, de thé glacé. On en a même trouvé sur notre carte bancaire et sur une promotion de serviette hygiénique. Ce symbole olympique est partout. Alors, forcément, une enseigne souhaitait pouvoir l'arborer dans toutes ses grandes surfaces. Être associé aux JO, avec des animations régulières. Pour utiliser ces anneaux, l'enseigne a dû passer à la caisse, payer Paris 2024. Beaucoup d'autres marques, partenaires mondiaux des JO, ont dû payer le CIO, le Comité international olympique, à qui appartient le logo. C'est lui le seigneur des anneaux. Ces entreprises restent discrètes sur le prix. Selon nos informations, que vous vendiez des voitures, des équipements sportifs ou des services bancaires, si vous souhaitez faire apparaître ce logo sur vos produits, vos publicités, cela vous coûte 100 millions d'euros par an. Et vous signez pour plusieurs années, quatre à huit ans. Et on ne vous parle là que de l'entrée de gamme, le prix minimum. TF1 | Reportage Q. Fichet, J. P. Héquette