Jeux paralympiques : avec les proches d’un joueur de l’équipe de France de rugby-fauteuil

Les supporters sont au rendez-vous. Corentin Le Guen jouait mercredi à son premier match de rugby-fauteuil aux Jeux paralympiques. Famille et amis ont suivi la partie à distance, avec une immense fierté. "Corentin nous a tous donné une leçon de vie. C'est quelqu'un avec une pugnacité incroyable", lance l'un entre eux. Scotchés devant l'écran, ils n'ont pas manqué une seule minute du match ou presque. À trois minutes de la fin, les Français sont en tête. Mais ils s'inclinent finalement face aux Japonais, champion du monde en titre, pour seulement deux petits points. À l'âge de quatorze ans, Corentin devient tétraplégique suite à un accident pendant un match de rugby. Il garde pourtant cet amour du sport et commence le rugby-fauteuil. Il intègre l'équipe de France en 2015. Toute l'année, Corentin s'entraîne à Nuits-Saint-Georges, dans un club qu'il a lui-même créé. Pour ses coéquipiers, son parcours est admirable. "En cinq ans, je l'ai vu évolué rapidement et puis il est tellement investi. Il le mérite", confie Arthur Rodet.