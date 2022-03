Jeux Paralympiques de Pékin : les Français au sommet

Pour une question palmarès, il n’y a rien à envier à Martin Fourcade ou à Quentin Fillon Maillet. Pour la cinquième fois de sa carrière paralympique, le biathlète Benjamin Daviet remporte l’or. C'est son deuxième succès lors de ces jeux. "Je maîtrisais la course du début jusqu’à la fin, donc c’est juste une course parfaite", avoue ce dernier. Le succès de Benjamin n’est pas le seul cette nuit. Regardez la rage de Maxime Montaggioni. Ancien champion de taekwondo, il rêvait d'une victoire en snowboard, quatre ans après de jeu raté. Une fois la ligne passée, son rêve s’est rapproché, mais il reste un Chinois qui peut encore gagner les secondes les plus longues de sa vie. Puis à la délivrance, le champion paralympique de snowboard catégorie de slalom, c’est lui. L'Hexagone est à la quatrième du classement des médailles, à deux jours avant la fin des jeux. Cependant, Marie Bochet chez les filles, Benjamin Daviet et Arthur Bauchet chez les garçons peuvent toujours briller lors des dernières courses à disputer. TF1 | Reportage S. Millanvoye, L. Renault