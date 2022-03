Jeux paralympiques : deux Français en or

Une seule erreur et tout peut basculer, glacer l'ambiance qui monte dans l'Hexagone. Arthur Bauchet, parfait jusqu'au bout, s'impose et délivre ses proches à Serre Chevalier. "J'ai pleuré quand j'ai reçu une vidéo de la réaction de mes parents, ma famille et tout. C'est vraiment fou et je crois que je ne réalise pas encore ce que je viens de faire", confie le skieur. Atteint par une maladie qui affecte ses muscles, celui qui marche avec des béquilles se dressent fièrement avec deux médailles d'or en trois jours. Cécile Hernandez, elle, n'y croit pas, un premier titre paralympique à 47 ans, alors qu'elle ne devait même pas disputer ces jeux. Sa catégorie, qui rassemble les athlètes touchés au-dessus des genoux, n'avait pas assez de candidates. En combattante, elle a tenté le pari de concourir dans une autre catégorie. Son courage a été récompensé par sept médailles, dont la cinquième pour l'Hexagone. TF1 | Reportage D. Piereschi, A. Habert