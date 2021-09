Jeux paralympiques : la France poursuit sa moisson de médailles

Impossible de retenir ses larmes et de contenir sa joie. Ensemble, Nicolas Peifer et Stéphane Houdet paradent le drapeau sur le dos. Comme à Rio il y a cinq ans, ils gagnent le double en tennis-fauteuil. Et la France n'en finit plus de compter ses médailles d'or à Tokyo. Le tennis c'était la neuvième, le tennis de table pour la dixième. Le ping, comme le disent les athlètes, est le nouveau succès pour Fabien Lamirault aux côtés de Stéphane Molliens. Eux aussi avaient gagné à Rio. En revanche, c'est le premier succès paralympique pour le cycliste Kevin Le Cunff, 33 ans, lors de la course en ligne sur route. C'est déjà la septième médaille pour les cyclistes français. La France compte donc 51 médailles. C'est déjà 23 de plus qu'à Rio et le pays est bien parti pour faire sa meilleure performance depuis 2004. Cependant, toutes les médailles ne sont pas en or, à l'image de Rémi Boulet le kayakiste. Mais elles ne manquent ni de mérite ni de fantaisie.