Jeux paralympiques : les athlètes français en route pour Tokyo

C'est le grand départ pour 50 athlètes de la délégation paralympique. Ce jeudi matin, ils avaient rendez-vous à Roissy avec leurs tonnes de matériel. Destination Tokyo. Douze heures de voyage les attendent mais pas de quoi entacher le moral de la judokate et porte-drapeau française, Sandrine Martinet. Test PCR, isolement, bulle sanitaire… de nombreuses contraintes attendent ces sportifs mais l'objectif est clair pour la délégation. "Obtenir 35 médailles, faire mieux qu'à Rio. Et pour Paris, il faudra faire mieux qu'à Tokyo. C'est ça l'objectif", confie Elie Patrigeon. Pour les atteindre, l'Hexagone pourra compter sur l'équipe de cécifoot, le football pour malvoyants et non-voyants. Pour Yvan Woaundji, c'est le dernier entrainement avant de s'envoler samedi pour les Jeux. Après l'argent en 2012, il compte bien remporter l'or cette année. On pourra aussi compter sur les aînés. A 50 ans, Stéphane Houdet va participer à ses 4e Jeux olympiques. Il a l'habitude de ces compétitions à l'étranger et de la préparation qui va avec. D'autres athlètes décolleront ce week-end et lundi.