Jeux télé : comme si vous y étiez !

Qui ne s’est pas imaginé tourner la roue de la fortune, tester le décor penché de "Vendredi, tout est permis" ou répondre aux questions de Jean-Luc Reichmann, ou presque ? Des jeux cultes, vous pouvez maintenant y participer sans passer à la télé, mais dans un bâtiment du centre-ville de Nancy (Meurthe-et-Moselle). On y trouve des décors de plateau télé, un comédien pour jouer les animateurs et des règles que vous connaissez par cœur. Pour une meilleure immersion, le présentateur n’hésite pas à imiter les plus grands. Qu’en pense son modèle ? Nous lui avons posé la question. "J’adore l’idée du studio et tout. C’est vachement bien fait, n’empêche", dit Jean-Luc Reichmann, présentateur des 12 coups de midi. À Nancy, comptez entre dix et 30 euros par personne selon la durée de la partie et le nombre de joueurs. Une immersion dans les jeux télé unique dans l’Hexagone, cela cartonne depuis le lancement il y a deux ans. La roue de la fortune n’a donc pas fini de tourner, mais ici, pas d’argent en jeu. Tout ce que vous aurez gagné sera de vous être bien amusé. TF1 | Reportage M. Rio, V. Ruckly