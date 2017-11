Les jeux vidéo, une activité qui touche tous les âges

D'après un sondage réalisé par l'institut Odoxa, 63% des Français sont accros aux jeux vidéo. On peut y jouer sur les consoles, les tablettes ou les smartphones. A Bordeaux, les seniors s'y sont égalemement mis pour se divertir. Ils sont généralement âgés de plus de 50 ans et jouent en solitaire ou en groupe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.