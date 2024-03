J'habite dans un centre commercial

Dans ce centre commercial, des boutiques de vêtements, un supermarché, et une porte qui mène chez cette Marseillaise. Elle ne prend presque plus sa voiture. Ces balcons, juste au-dessus de l'agitation commerciale, peuvent surprendre les clients. Le principal argument des habitants, c'est l'aspect pratique. Dans cette immense zone commerciale, à l'entrée de la ville de Toulon (Var), entre les grandes enseignes, les panneaux publicitaires et les parkings, des logements tout neufs ont été construits. Avec ces nouveaux habitants, la zone commerciale a dû s'adapter. En face de chez Michel, la galerie faisait bien trop de bruits, entre les annonces publicitaires et la musique sur haut-parleur. Ce qui a séduit Michel, c'est avant tout le prix. Dans la région toulonnaise, le marché immobilier est en forte tension, alors la mairie de la Valette-du-Var (Var) multiplie les projets immobiliers pour répondre à la demande de logements. C'est un mode de vie qui séduit. Tous les appartements ont été vendus, et d'autres résidences sont déjà en projet. TF1 | Reportage P. Gély, H.P. Amar, M. Jit