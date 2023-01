J'habite un lieu insolite... le Cirque d'Hiver

Le Cirque d'Hiver se dresse au cœur de la capitale. Magnifique polygone à 20 côtés, il est richement sculpté et percé de 40 fenêtres. Le Cirque d'Hiver ne ressemble à aucun autre bâtiment parisien. Magie d'un lieu historique, magie des artistes, les spectateurs se laissent embarquer sans jamais soupçonner qu'ils se sont, en quelque sorte, invités chez quelqu'un. Au bout du couloir des loges, le bâtiment abrite deux appartements. Louis-Sampion Bouglione, a vécu ici toute sa jeunesse, chez ses parents. Il y a des souvenirs partout dans l'appartement. Ici, le plus étonnant se révèle dès le seuil franchi : longer sans transition sans les coulisses, nez à nez avec les artistes, le couloir, c'est déjà un spectacle. Ce bâtiment, Dimitri Bouglione en connaît tous les recoins : de sa loge de garçon de piste jusqu'à l'appartement qu'il habite avec sa grand-mère. Et dans le grenier, Louis-Sampion conserve précieusement l'histoire, dans un petit musée privé. Dans l'une des vitrines, comme surgie du passé, il a là l'autorisation de construction du cirque, datée du 17 décembre 1851. Il est alors baptisé Cirque de Napoléon. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Pocry, E. Bliard