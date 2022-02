Jimmy, 22 ans, un cordonnier qui fait l'unanimité

C'est un travail réalisé au millimètre. A 22 ans seulement, Jimmy possède déjà le talent de faire renaître des objets en cuir entre ses mains expertes. La minutie et la précision lui permettent de réaliser un travail d'une grande qualité. "Mon point fort, c'est que je vais façonner un patin arrondi", a-t-il expliqué. Jimmy est né aux Philippines et il est arrivé à l'âge de deux ans à Wasquehal (Nord). Son père lui avait acheté une jolie paire de basket en série limitée. Depuis, il nourrit pour les chaussures précieuses une passion qu'il transmet à son apprenti. Grâce à son rayonnement, il redynamise le centre de la commune qui l'a accueilli lorsqu'il est arrivé dans l'Hexagone. Les clients viennent de très loin pour confier à Jimmy des articles de luxe ou des objets qui ne sont précieux que par l'affection qu'on leur porte. Toutes sortes d'articles atterrissent dans l'atelier du passionné. Il trouve à chaque fois une idée de les réparer de façon invisible comme dans les grandes maisons de luxe. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez, C. Yzerman