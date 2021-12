JO de Paris 2024 : une grandiose cérémonie d’ouverture sur la Seine

Un spectacle à ciel ouvert au cœur de la capitale qui fera date. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture ne sera pas organisée dans un stade mais le long de la Seine. Et ce, pour que les Français et les touristes du monde entier participent à Paris 2024. "C'est beaucoup plus intéressant comme cadre que dans un stade", "ça va attirer plus de touristes sur Paris, on n'en a perdu beaucoup ces derniers temps", "ça permet à tout le monde de participer", se réjouissent les passants. Plus de 600 000 personnes pourront venir vivre cette cérémonie sur les quais aménagés et agrandis pour l'occasion. Près de 160 bateaux transporteront les délégations du monde entier à la découverte de Paris sur six kilomètres. Faire défiler plus de 10 000 athlètes était l'une des grandes volontés des organisateurs de Paris 2024 et de leur président Tony Estanguet. La flamme va peut-être s'allumer près de la Dame de fer pour que les Jeux de Paris, après 100 ans d'attente, marquent à nouveau l'histoire. TF1 | Reportage C. Abel, A. Barrier