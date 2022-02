JO de Pékin : le biathlon offre sa première médaille d'or à la France

On a perdu l'habitude de ces sourires, ceux sans masque, et ils sont rares en ce moment. Quentin Fillon-Maillet a du mal à réaliser, mais ce mardi matin, il est bien champion olympique. "C'est juste un rêve de gamin. Quand j'étais tout petit, j'imaginais aller toucher cette médaille olympique, et là quand je le réalise, c'est vraiment très très fort", témoigne-t-il. Et dire qu'il prétend ne pas aimer cette épreuve, l'individuel. Dans ce format, la moindre erreur au tir peut être fatale. Et sur ses quinze premières cibles, le Français en manque deux, mais ses adversaires ne sont pas plus adroits. Alors, c'est à skis que va se jouer l'or olympique. Quand il franchit la ligne, rien n'est encore gagné, il faut attendre le temps de ses rivaux. Le Français doute, mais Martin Fourcade le rassure et il a vu juste. Malgré le contexte sanitaire, l'Équipe de France se prépare à une petite fête. "Faire la fête, c'est compliqué. On est quand même cloisonné dans le village olympique", lance Stéphane Bouthiaux, responsable de l'Équipe de France de biathlon. Comme lors des derniers JO, le biathlon est la locomotive de l'Équipe de France. Trois courses et déjà trois médailles. TF1 | Reportage D. Piereschi, Y. Hovine