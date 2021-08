JO de Tokyo : Charlotte et Laura Tremble, les jumelles de la natation synchronisée

Se ressembler et tout partager sont évidemment une force. Laura et Charlotte n'avaient que six ans quand elles ont demandé à leurs parents de les inscrire ensemble à la natation synchronisée. Aujourd'hui, elles en ont 22. De la piscine de Senlis (Oise) à celle de Tokyo, comme deux gouttes d'eau. Nous les avons rencontrées l'an passé en mars 2020. L'Hexagone n'était pas encore confiné et les compétitions sportives ont toujours lieu. Le rituel : gélatine et épingle pour que leurs coiffes ne bougent pas. Elles ont alors tenté de se qualifier pour les Jeux olympiques sans savoir qu'ils seraient reportés. Ce jour-là à l'Open de France, Laura et Charlotte finissent sur le podium. Une première récompense sur la route des Jeux olympiques. Depuis lundi, les jumelles y sont. Bientôt, elles reprendront leurs études d'ingénieur aéronautique dans la même classe. Elles retrouveront également leur petit appartement près de la piscine d'entraînement. Mais à Tokyo, ensemble dans leurs éléments, elles profitent du moment présent.