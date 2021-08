JO de Tokyo : les performances tricolores à la mi-journée ce jeudi

Les bronzés, les barjos, les costauds, les experts... depuis 30 ans, les joueurs de l'équipe de France de handball ont épuisé tous les surnoms, et leur placard à médailles aura bientôt la taille d'un cabanon. Les Bleus disputeront samedi leur quatrième finale olympique d'affilée. Après une victoire 27-23 sur l’Égypte, leur adversaire en finale sera le Danemark ou l'Espagne. Moins de réussite, par contre, pour Benjamin Thomas longtemps en lice pour la médaille de bronze de l'omnium, c'est du cyclisme sur piste. Malheureusement, le Français en première position se fait dépasser dans les toutes dernières secondes, et il se retrouve au pied du podium. En outre, pas mieux pour le 110 m haies. Les Français Martinot-Lagarde et Manga terminent cinquième et huitième de la finale. Mais ce qu'on retiendra ici, ce n'est pas la compétition, mais la suite, c'est-à-dire la réaction : l'ambition, c'est la première pierre pour devenir un champion.