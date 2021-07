JO de Tokyo : les Françaises à l'honneur

Laura Tarantola et Claire Bové n'arrivent toujours pas à y croire. Elles sont vice-championnes olympiques en aviron. À 10 000 kilomètres de Tokyo, la fin de course a été insoutenable pour la famille de Laura. Quatre bateaux sur la ligne d'arrivée, difficile à départager. Après de longues secondes interminables, c'est la délivrance. Pour Madeleine Malonga, la déception est immense. Sa médaille d'argent n'a pas la même saveur. "Je voulais tellement amener cette médaille d'or pour le club, pour la SBM et pour la ville de Blanc-Mesnil qui me soutient. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus", a-t-elle affirmé en pleurs. La judoka a perdu en finale dans la catégorie des moins de 78 kilogrammes. Elle a été réconfortée en coulisses par le président de la Fédération Française. Elle repart avec l'espoir de décrocher l'or en 2024, comme les filles en aviron qui participaient à Tokyo à leurs premiers Jeux olympiques.