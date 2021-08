JO de Tokyo : les Françaises médaillées de bronze à la voile

Si tôt arrivées, si tôt acclamées. Camille Lecointre et Aloïse Retornaz sont en bronze, mais derrière leurs sourires, les Françaises ont les nerfs à vif. En cause, ce dernier passage de bouée. Les Britanniques en jaune ayant la médaille d'or semblent laisser passer les Polonaises en rouge, privant les Bleus d'une médaille d'argent. L'équipage polonais a même adressé un signe aux Britanniques. "On a le sentiment de s'être fait un petit peu léser par une course par équipe par les Anglaises", se plaint Aloïse Retornaz. "On avait l'impression que ça a été fait contre nous", ajoute-t-elle. Finalement, le jury de la course n'ira pas dans le sens des Françaises. Mais à Brest, à 10 000 kilomètres de là, un vent de fierté souffle dans la salle des fêtes. "On a hâte de partager avec elles", confie la mère d'Aloïse Retornaz. Un souhait exaucé grâce à nos reporters à Tokyo. Sur le podium, le duo retrouve le sourire. Peu importe le métal, leur médaille est olympique. Parfois, il suffit d'un visage ou d'une image pour oublier la frustration.