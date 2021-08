JO de Tokyo : les performances de ce vendredi

Plus rien n'est impossible, comme un état permanent d'euphorie, il n'y a plus de pronostics ni de favoris. C'est encore une autre équipe française en finale. Et cette fois, ce sont les filles du handball. Avant les basketteuses, cet après-midi peut-être, et après les garçons du hand, du basket et du volley, ce sera la quatrième équipe de France à briguer l'or. Ce sera contre la Norvège ou la Russie. Dans ce qu'on appelle le sport co, seule l'URSSà l'époque avait réussi, une seule fois, un tel exploit. Alors si l'Hexagone gagne en équipe, quand elle échoue, c'est le coup de mou. C'est le cas de Yohann Diniz. Ancien champion du monde, ancien champion d'Europe, recordman du monde, en tête du 50 kilomètres de marche ce jeudi, il est contraint de s'arrêter et de s'isoler alors qu'il est en tête. Des pauses parfois inexpliquées, presque incompréhensibles pour celui qui disait s'être préparé. C'était la dernière course de sa carrière pour enfin obtenir une médaille olympique. Et cette course, il l'a abandonnée.