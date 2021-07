JO de Tokyo : Matthieu Androdias et Hugo Boucheron décrochent une médaille d'or en aviron

À deux, c'est forcément encore mieux : partager la médaille d'or et inscrire à jamais leur duo dans la légende des JO. Matthieu Androdias et Hugo Boucheron sont effectivement champions olympiques en aviron. "On s'en rend compte, mais on ne sait pas si c'est vrai non plus", confie Hugo. Ce mercredi, à deux heures et demie du matin, leur club à Lyon a été loin d'être endormi. Tous ont été derrière le bateau blanc numéro trois. Les Français ont dominé d'un rien. Avec 2 000 mètres de course, ils ont résisté aux Néerlandais jusqu'à l'arrivée. Tant de fierté à 10 000 kilomètres de-là. Il faut ainsi réaliser que ce n'était pas un rêve. "Ces deux gars hors pair ont réussi quelque chose de très fort", lance Jérôme Prabonnaud, entraîneur et responsable sportif du Cercle de l'aviron de Lyon (Rhône). Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ont passé par tant de moments de doute. Ils ont même pensé à arrêter. Heureusement, cette idée ne fait que passer, parce qu'aujourd'hui, ils marquent l'histoire du sport français.