JO de Tokyo : mauvaise journée pour l'Hexagone

Difficile de faire la part entre le bonheur et la frustration. Romane Dicko, 21 ans, se rêvait en or, mais sa première médaille olympique sera en bronze. Néanmoins, c'est le bonheur et l'émotion qui l'emportent quelques minutes après. "Ce sont des larmes de joie, c'est vrai. Je remercie ma famille, car elle s'est levée tôt cette nuit", se réjouit la judokate. Côté déception en revanche, les Bleus ont été servis. Du vélo au tir à l'arc en passant par le kayak, les Français se sont noyés ce vendredi. La plus grosse déconvenue vient de l'escrime. Les épéistes, champions olympiques en titre, tombent dès le premier tour face aux modestes Japonais. Les Bleus ont l'avantage de la taille, mais c'est dans la tête que tout se joue. La désillusion est énorme. La finale du BMX va sans doute aussi rester longtemps sur les estomacs des Français. Tout était réuni puisque trois Bleus sur sept concurrents étaient en finale. On pensait que la médaille était assurée, mais elle s'est envolée dans le dernier virage avec la chute de Joris Daudet.