JO de Tokyo : retour sur les prouesses françaises du jour

C'est la confirmation d'une belle histoire d'amour. Depuis 25 ans, les Français n'ont jamais manqué un podium olympique en cyclisme sur piste. Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal décrochent la médaille de bronze. Ce mardi matin, ils ont pris le meilleur sur les Australiens qui étaient pourtant les favoris de la course. Pour la délégation tricolore à Tokyo, il s'agit de la 24ème médaille. Les basketteurs français, eux, rêvent d'en gagner une autre. Ils viennent de se qualifier pour les demi-finales en dominant l'Italie. Leur prochain adversaire est la Slovénie, l'une des équipes les plus impressionnantes depuis le début du tournoi. Les sports collectifs français entretiennent ainsi nos espoirs de médailles. Les Bleus du handball ont en effet battu le Bahreïn ce mardi. Une victoire facile : 42 - 28, le score le plus large des tricolores dans ces jeux. Encore une victoire ce jeudi et les handballeurs s'offriront une quatrième finale olympique consécutive.