JO de Tokyo : Steven Da Costa, premier champion olympique de karaté

Ce vendredi matin, le père de Steven Da Costa, champion olympique, est accueilli par des applaudissements. Hier, dans ce bar de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), ils étaient nombreux à suivre le combat victorieux du karatéka. "C'était un truc unique, c'est un jeune du quartier. Il est humble, c'est quelqu'un de simple [...] Il nous a rendu fiers", disent les habitants. Le karaté a déjà apporté beaucoup à la ville. Ici, on encourage Steven depuis des années. "On stressait autant que si c'était notre gamin", explique l'un d'eux. Michel Da Costa, père et entraîneur du médaillé olympique de l'histoire du karaté, a toujours été fier de ses fils. Aujourd'hui, c'est un autre sentiment. "C'est vraiment du bonheur pour tout le travail accompli parce qu'on a vraiment travaillé dur", a-t-il raconté. A Mont-Saint-Martin, tout le monde s'est passionné pour le karaté. Dans le club, Steven est un exemple pour les plus jeunes. Le karaté ne sera pas présent aux JO de Paris. Le titre de Steven est encore plus unique selon ses frères. Tous attendent maintenant le retour du médaillé d'or dans sa ville natale. La fête est prévue la semaine prochaine.