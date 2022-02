JO : deux nouvelles médailles pour la France

"Youhouuu !", voici le cri de joie d’un gamin de 41 ans. Fringant quadragénaire dans la vie, mais presque un profil de grand-père en compétition, Johan Clarey est enfin médaillé pour sa quatrième participation aux Jeux olympiques. La descente est l’épreuve reine des Jeux olympiques. Pour tout skieur, c’est le rêve absolu, la course d’une vie. Johan Clarey s’y engage à 140 km/h. À 8 000 km de Pékin, la station de Tignes vit au rythme des vacanciers. Mais dans cette boutique, Johan Clarey éclipse tous les clients. Sa mère et sa sœur viennent de recevoir un message du champion. L’émotion est forte. Son père, lui aussi, ravale quelques larmes. Cette joie, Tessa Worley espérait la vivre ce lundi matin. La Française est même partie des favorites du géant, mais une chute la prive de sa première médaille olympique. Heureusement, elle évite la blessure. La journée de l’Équipe de France aurait pu se terminer sur un titre olympique. Pour un tir manqué, il échappe à la biathlète Anaïs Chevalier-Bouchet. Néanmoins, l’argent fait son bonheur. Après trois médailles d’argent, on espère désormais l’or pour l’Équipe de France. TF1 | Reportage D. Piereschi, P. Veron, Y. Matisse