JO : la gymnaste française qui rêve de médaille

Mélanie de Jesus dos Santos, des compétitions, des podiums dès la plus tendre enfance. Aujourd’hui à 23 ans, elle est quadruple championne d’Europe. Il ne lui manque qu’un sacre olympique. Et pourtant, après les JO de Tokyo et des résultats décevant au concours général, sa spécialité, Mélanie a doutée et a pensée tout arrêter. Il y a trois ans, son amie, la gymnaste Simone Biles, quadruple championne olympique, l’a invitée à participer à une tournée de spectacles aux États-Unis. Ces shows à l’américaine lui ont redonné le sourire. Mélanie est restée s’entraîner à ses côtés à Houston au Texas. Aux États-Unis, les entraînements sont plus intensifs, dix jours par semaine, et les gymnastes plus autonomes. Mélanie travaille de son côté ses agrès de prédilection, comme la poutre. L’équipe de France est venue la rejoindre une semaine. Un stage pour préparer les jeux de Paris ensemble et l’occasion de retrouver ses copines. Mélanie de Jesus dos Santos mène désormais une vie 100% texane. Mais l’esprit de compétition est toujours là. Elle reviendra au mois de juin pour terminer sa préparation. TF1 | Reportage M. Guénégan, N. Clerc